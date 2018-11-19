Стала известна стоимость украинской ГТС

19.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Стоимость украинской газотранспортной системы оценивается примерно в 14 млрд долларов, передает кориреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом во время III Украинского нефтегазового инвестиционного форума-2018 сказал председатель НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев, сообщает пресс-служба компании.

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“Стоимость украинской ГТС составляет около 14 млрд долларов. У партнеров в ЕС сейчас нет желания покупать нашу ГТС за такой ценой”, – сказал Коболев.

Ранее наблюдательные советы НАК “Нафтогаз Украины” и ПАО “Магистральные газопроводы Украины” заключили меморандум, согласно которому договорились реализовать процесс отделения оператора ГТС Украины с 1 января 2020 года.