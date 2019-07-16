Стала известной зарплата Зеленского

16.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президенту Владимиру Зеленскому за работу на посту президента Украины в мае была начислена зарплата в 12 727 грн, а в июне – 28 000 грн, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в Государственном управлении делами.

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“Заработная плата Президенту Украины В. Зеленскому в мае 2019 года с момента вступления на пост начислена в размере должностного оклада – 12 727,27 гривны, в июне 2019 года – 28 000,00 гривен. Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.д.) президенту Украины не установлено”, – говорится в сообщении.

При этом, как проинформировали в ГУД, с начисленной зарплаты уплачены налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством: в мае – 2 481,82 гривны, в июне – 5 460,00 грн.

Инаугурация Владимира Зеленского на пост президента Украины состоялась 20 мая 2019 года.