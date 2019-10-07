Стали известны детали письма Зеленского Макрону

07.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский направил письмо Президенту Франции Эммануэлю Макрону, в котором обратился с просьбой продлить спасательно-поисковую операцию в отношении шести пропавших граждан Украины – членов экипажа судна Bourbon Rhode, затонувшего в Атлантическом океане в конце сентября, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба офиса украинского президента.

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В письме Зеленский выразил благодарность за усилия спасательных служб Франции для спасения моряков и поиску тел погибших.

“Но остается неизвестной судьба шести украинцев. Обращаюсь к Вам, господин Президент, также и от имени семей граждан Украины, ставших жертвами этой трагедии, с просьбой продолжить спасательно-поисковую операцию и в случае необходимости принять дополнительные меры”, – говорится в обращении Президента.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский лично просил французского лидера Эммануэля Макрона продолжить поиски членов экипажа судна, пропавшего в Атлантическом океане в конце сентября.

Как сообщал УНН, 26 сентября в Атлантическом океане исчез корабль Bourbon Rhode с украинцями на борту. В районе Кабо-Верде, в 1200 морских милях от острова Мартиника, с борта буксира Bourbon Rhode (IMO 9356359, флаг Люксембурга) поступил сигнал о помощи. Произошло это еще 26 сентября.

Известно, что судно направлялось в Джорджтаун (Гайана) с Канарских островов (Лас-Пальмас) и попало в циклон. Из-за сильного урагана в отсеки буксира в большом количестве начала поступать вода. Все 14 членов экипажа приготовились к эвакуации, поскольку находиться на борту судна было опасно.

Местный морской спасательно-координационный центр Antilles-Guyana направил к аварийному плавсредству единственное судно в районе буксира под названием SSI Excellent (IMO 9693757). Также по информации сайта gСaptain в зону поиска направлен по меньшей мере один самолет. Поисковая операция осложняется ураганом Лоренцо.

По состоянию на 18 часов 28 сентября стало известно, что удалось спасти двух граждан Украины, которые находились на судне, пропавшем в Атлантическом океане. Позже судовладелец сообщил, что пропавшее в Атлантике судно затонуло.