05.06.2018, Донецк, Владимир Гладков

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Стали известны имена возможных убийц итальянского фотокорра, погибшего в Донбассе

Правоохранительные органы ДНР опубликовали список военнослужащих Нацгвардии Украины – возможных соучастников убийства итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли весной 2014 года под Славянском.

Список можно найти на официальном сайте горячей линии правоохранительных органов ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На Горячую линию поступило сообщение от сотрудника правоохранительной системы Украины, близкого к следствию по делу об убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелли 24 мая 2014 года под Славянском. Источник проинформировал, что военнослужащие батальона оперативного назначения (резервного батальона) «имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого» Национальной гвардии Украины, в момент нанесения миномётного удара, в результате которого погиб корреспондент, находились рядом со старшим сержантом Виталием Марковым, главным подозреваемым по этому делу, и являются соучастниками данного преступления», – сообщили в МВД ДНР.

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В список вошли 9 военнослужащих ВСУ:

Ткаченко Сергей Владимирович – командир 1-й роты оперативного назначения старший лейтенант;

Сиксой Руслан Александрович – заместитель командира взвода командир 1-й отделения 4-го взвода 1-й роты оперативного назначения сержант;

Пилипчук Павел Петрович – заместитель командира взвода — командир 1-й отделения 4-го взвода 2-й роты оперативного назначения старший сержант;

Иванишин Роман Васильевич – командир 1-го отделения взвода материального обеспечения сержант;

Лев Руслан Богданович – инструктор по вождению 2-го отделения 2-го взвода 1-й роты оперативного назначения, младший сержант;

Орлов Максим Анатольевич– разведчик 2-й группы разведки роты специального назначения старший солдат;

Гут Роман Игоревич – инструктор по вождению 2 отделения 4 ввода 1 роты 063 оперативного назначения младший сержант;

Соломка Роман Витальевич – пулеметчик 2-й группы разведки роты специального назначения старший солдат;

Сарахман Игорь Зиновьевич – водитель 2-й группы разведки роты специального назначения старший солдат.», из обращения информатора.