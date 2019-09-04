Стали известны истинные причины закрытия белорусско-украинской границы

04.09.2019, Москва, Елена Острякова

Белорусско-украинская граница будет реально закрыта, если службу на ней будут нести российские офицеры.

Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил политолог Богдан Безпалько, комментируя заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что граница с Украиной «закрыта наглухо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я сомневаюсь в том, что граница будет закрыта так, как это нужно будет России. Скорее всего, это такой показательный акт, а сами схемы будут работать, как работали. Чтобы контролировать границу, давайте разместим там офицеров Погранслужбы России. Мы же Союзное государство. В Армении же присутствуют российские офицеры», – отметил эксперт.

При этом он считает, что Лукашенко объявил о закрытии границы не в связи с контрабандой оружия с Украины, а в связи с поставками белорусских нефтепродуктов на Украину.

«Я думаю, что это следствие давления с российской стороны, потому что через белорусско-украинскую границу утекала масса товаров. В первую очередь тех, которые производились из российской нефти. Мы поставляем в Белоруссию до 22 млн тонн нефти в год по внутрироссийским ценам. Эта нефть перерабатывается и продается на Запад и на Украину. У нас были очень недовольны тем, что Белоруссия снабжала Украину», – сказал Безпалько.