Стали известны маршруты переброски войск НАТО к границам России

Сергей Чижов.  
05.06.2024 08:35
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, НАТО, Политика, Россия


НАТО создает план быстрой переброски войск США к границам России на случай конфликта. Как указывает британское издание The Daily Telegraph, с этой целью  создается несколько сухопутных коридоров, которые при необходимости заменят основной, предполагающий высадку американских военных в порту Роттердама и их переброску в Польшу через территорию Нидерландов и Германии по железным дорогам.

Американские солдаты смогут высадиться в пяти портах и отправиться по подготовленным маршрутам, если возникнет необходимость защищать восточные рубежи НАТО, говорится в публикации.

НАТО создает план быстрой переброски войск США к границам России на случай конфликта. Как...

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План предусматривает отправку войск США в Роттердам, откуда они должны быть переброшены на поездах через Германию в Польшу. Но в случае военного конфликта Россия может применить ракеты для ударов по линиям коммуникаций.

Порты на северном побережье континента — в Нидерландах, Германии, странах Балтии — считаются особенно уязвимыми для ракетных атак.

Издание публикует несколько вариантов маршрутов переброски американских войск в случае российских ударов по северным европейским портам:

в Италию (и далее через Словению, Хорватию и Венгрию),

Грецию либо Турцию (и далее через Болгарию и Румынию),

Норвегию (и далее через Швецию и Финляндию).

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