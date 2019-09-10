Стали известны подробности допроса Парубия в ГБР

10.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Государственном бюро расследований состоялся допрос главы Верховной Рады восьмого созыва Андрея Парубия, который касался обстоятельств установки в парламенте сенсорной кнопки, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом после допроса рассказал журналистам сам Парубий, сообщает пресс-служба политика.

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“Этот допрос касался установления сенсорной кнопки. Вы помните, как 23 июля, когда проводилось тестирование на предмет того, работает ли сенсорная кнопка, работники ГБР и СБУ захватили Центр управления компьютерной системой и блокировали несколько дней. Подчеркиваю, без решения суда. Даже зайдя в помещение Рады не как следователи, а как частные граждане, они заблокировали тестирование сенсорной кнопки. И сейчас, оказывается, они ведут уголовное производство относительно того, законно ли проводилось тестирование”, – рассказал Парубий.

27 августа Парубий заявил, что работники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины проводили следственные действия в Верховной Раде.

Позже он заявил, что следователи ГБР и СБУ заблокировали центр управления системой “Рада-3” 23 августа во время общего тестирования.

В тот же день директор ГБР Роман Труба пояснил, что следователи проводили “обзор” центра управления системой “Рада” 23 и 27 августа из-за информации, что руководство Аппарата Верховной Рады Украины собирается срочно вводить сенсорную кнопку.