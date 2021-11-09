Стали известны подробности массовой драки в Севастополе

Стали известны подробности серьезной массовой драки, которая произошла в Севастополе 30-го октября возле спортклуба «Сафари». Тогда группа приезжих из Дагестана напала на местного жителя – охранника одного из клубов, который ранее не пустил их земляка на дискотеку. Первоначально разбирательства предполагались в формате «один на один», но затем оказалось, что приезжий прибыл с «группой поддержки», которая набросилась на севастопольца.

О деталях произошедшего в интервью видеоблогу «Вот ю вонт э» рассказал тренер спортивного клуба «Князь Владимир» Вадим Курило, воспитанники которого стали участниками столкновения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По словам Курило, спортсмены находились в соседнем баре, где собрались для просмотра турнира по UFC.

«Четко видно по камерам, что парень стоит один, сначала появляется один, потом второй, третий, четвертый, они все к нему подходят, и происходит нападение. Прям видно, как один прыгнул в ноги, он ноги отбросил – ну а парень тоже здоровый тяж, он рукой махнул, они все отскочили. Ну и он понимает, что их четверо, достает газовый баллончик. И когда вся эта заваруха началась, прямо по съемке видно, что толпа из темноты – один, два, семь, восемь начинают на него выбегать. Он газовым баллончиком облако пускает, они все отбегают назад. Ну, там человек восемь их. Остальные просто сзади стоят. Это все видно. И он заднюю не дает, начинает к ним идти. На лавочке сидел парень, он сразу подскочил ему на помощь. А он там был не один, там еще был мужик, этот мужик растерялся… А получилось так, что с другой стороны кафе наши ребята, четыре-пять человек, стояли на улице. Мы были внутри, а они стояли на улице, возле заведения. Этот мужик бежит туда, пацаны слышат, что там начинаются крики, заваруха, и эти пятеро идут к месту конфликта. А этот мужик остается возле кафе, открывает дверь, начинает орать: «Есть там кто?». А мы были на втором этаже. Слышим, кто-то орет. Он забегает на второй этаж, говорит: «там 50 дагестанцев напали на парня». Нас там было человек 20-ть уже, и мы все выбегаем. А там уже драка произошла. То есть, этот парень зашел туда, к ним в центр и говорит, кто готов один на один выйти. «Раз на раз» никто не вышел, начинается суета, драка, и уже эти пятеро ребят, которые изначально на улице стояли, они уже на помощь в эту толпу забегают. Дагестанцы видят, что тоже пацаны не слабые, видно, что в стоечку все встали. Драка сама не происходит, все на готове. И потом в центре этих событий этот парень начинает драться с одним из дагестанцев. И мои ребята тоже включаются, начинается драка. И в этот момент как раз мы уже выбегаем. Нас человек 15-20, мы выстраиваемся все, выбегаем. Они понимают, что нас уже больше. Они думали, что мы в засаде где-то сидели, а это просто стечение обстоятельств», – уверяет Курило.

Он сообщил, что получает множество звонков из Чечни и Дагестана, в том числе от спортсменов, которые приносят извинение за поведение своих земляков. Расследованием обстоятельств инцидента сейчас занимаются правоохранительные органы.

Тем не менее, тренер отмечает, что поведение гостей заставляет сплотиться славян и крымских татар.

«Сейчас, брать эти случаи, которые случаются с приезжими с юга – те, что были когда-то давно, пять-шесть лет назад с татарами – это никак не сравнить. Крымские татары – это уже европеизированные люди, они уже среди славян, как и мы среди них, поэтому мы с пониманием относимся к ним, они с пониманием к нам. Но когда приезжают люди и не знают наших здесь традиций, наших обычаев, и начинается вот такое, конечно, это не нравится и татарам тоже. Мне татары писали: «Вадим, если что, набери, мы своей татарской движухой тоже подтянемся».