Стали известны подробности наркобизнеса Плахотнюка

01.07.2019, Москва, Елена Острякова

Наркосиндикат, занимавшийся поставками гашиша в Россию, был создан в 2012 году на встрече тогдашнего вице-президента молдавского парламента олигарха Влада Плахотнюка и криминальных авторитетов Олега Прутяну (кличка Борман), Симиона Стегэреску (кличка Патлатый) и Мануэля Сильвино Пальма де ла Пас (кличка Лоло).

Об этом пишут сегодня «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не позднее июня 2012 года Мануэль Сильвино Пальма де ла Пас [Лоло] неустановленным способом и под неустановленными паспортными данными прибыл в Кишинев, где при встрече с Прутяну, Стегэреску и Плахотнюком, представляющим интересы оргпреступности Молдовы и имеющим влияние на органы госвласти Молдовы, согласился на совместную с ними преступную деятельность, связанную с совершением контрабандных поставок из Испании в РФ особо крупных партий наркотических средств», – цитирует издание материалы уголовного дела.

По данным «Известий», во время встречи были разграничены зоны ответственности: Лоло занимался поставками из Марокко в Испанию, Стегэреску — перевозкой из Испании и сбытом в России, Борман координировал и контролировал все процессы, а Плахотнюк оказывал общее покровительство преступной деятельности и контроль со стороны криминалитета Молдавии.

«Бизнес приносил своим бенефициарам больше 1000% прибыли от себестоимости. Если закупка килограмма гашиша у марокканских производителей обходилась в сумму 27–45 тыс. рублей, то мелкооптовая цена, например, в России доходила до 500–600 тыс. рублей за 1 кг. Предприятие имело сложную логистику, преимущественно груз добирался до России в тайниках легковых и грузовых автомобилей», – говорится в статье.

Приводятся слова оппозиционного молдавского политика Ренато Усатого, который рассказал, как полицейские в городе Бельцы не могли арестовать крупную партию наркотиков, потому что им запретили это делать из Кишинева.

Даже после перекрытия гашишевого канала Молдавия остается источником поставок в Россию анаболиков.

«Молдавия остается одной из немногих стран в окружении России, где легально производятся и продаются анаболики для культуристов, в частности метандиенон-препараты. То есть на законодательном уровне лоббируются интересы владельцев этого бизнеса, хотя весь цивилизованный мир уравнял производство анаболических стероидов с наркотиками. В России за оборот этих препаратов предусмотрена суровая уголовная ответственность, как и в других странах Европы. Но буквально все отечественные спортзалы наводнены молдавской химией», – пишут «Известия».