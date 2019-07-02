Стали известны подробности пожара на российской атомной подводной станции

02.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Стали известны подробности пожара на атомной подводной станции в российском Североморске, в результате которого погибли 14 офицеров-подводников, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Аппарат, на котором произошел пожар, — это атомная подводная станция “Лошарик” (АС-12), пишет “Новая газета” со ссылкой на источники (Минобороны не уточнило тип глубоководного аппарата, отметив лишь, что он научно-исследовательский). Станция АС-12 была разработана в 1980-х годах. Ее носителем, по данным из открытых источников, является единственная подлодка — БС-136 “Оренбург”, входящая в Северный флот. АС-12 участвовала, в числе прочего, в экспедиции 2012 года к хребту Ломоносова, во время которой собирали данные для того, чтобы Россия заявила претензии на расширение границ арктического шельфа.

Напомним, как сообщал ПолитНавигатор, 14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России. Инцидент произошел еще 1 июля, но известно о нем стало только на следующий день. Причиной гибели подводников стало отравление продуктами горения. Из-за чего произошел пожар, пока неизвестно. Минобороны отмечает, что огонь вспыхнул при проведения батиметрических измерений в территориальных водах России. Сейчас очаг возгорания ликвидирован, аппарат находится на военно-морской базе в Североморске.

В свою очередь ‏ опубликовало в твиттере единственную фотографию “Лошарика” имеющуюся в открытом доступе.