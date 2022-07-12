Стали известны подробности закона Зеленского о правах поляков на Украине

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Новости Украины

Стали известны подробности внесенного в Раду Зеленским закона «Об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Республики Польша, находящихся на территории Украины».

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Какие положения предусматривает документ, рассказала представитель украинского парламента в Конституционном Суде Ольга Совгиря.

«В Верховной Раде зарегистрирован законопроект Президента Украины об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Республики Польша, находящихся на территории Украины (№ 7550 от 11.07.2022)», – написала в Telegram Ольга Совгиря.

По ее словам, законопроект предлагает определить, что граждане Республики Польша во время их пребывания на территории Украины в течение 18 месяцев имеют право на:

-трудоустройство без разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства;

-государственную регистрацию как налогоплательщиков и получение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика в соответствии с законодательством Украины;

-социальнаую защиту, включающую право на обеспечение в случае полной, частичной или временной потери трудоспособности, потери кормильца, безработицы по независимым от них обстоятельствам в соответствии с законодательством и международными договорами Украины;

-ведение хозяйственной деятельности на тех же условиях, что и граждане Украины;

-получение образования на уровне с гражданами Украины;

-социальные выплаты согласно законодательству Украины;

-получение пособия из Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью на тех же условиях, что и граждане Украины;

-медицинское обслуживание на тех же условиях, что и граждане Украины.

Кроме того, согласно проекту закона, граждане Польши, которые будут получать образование в учебных заведениях Украины, будут пользоваться правами и обязанностями, предусмотренными для соискателей образования, которые являются гражданами Украины, в частности на получение стипендий, материальной помощи, государственной целевой поддержки.

Те граждане Польши, которые имеют квалификацию врача, медсестры (брата медицинского), акушерки (акушера) на территории государств – членов Европейского Союза, смогут осуществлять профессиональную деятельность на территории Украины в течение 18 месяцев.

«Такая профессиональная медицинская деятельность сможет осуществляться гражданами Республики Польша исключительно в учреждениях здравоохранения Украины», – отметила Совгиря.

Отметим, что внесенный законопроект не содержит тех скандальных норм, о которых ранее писали многие комментаторы на Украине и в России. В частности, проект не дает польским гражданам никаких прав на замещение руководящих или иных должностей в госаппарате, органах власти, полиции или судах. Кроме того предоставляемые полякам права действуют не бессрочно, а лишь в течение 18 месяцев и при наступлении чрезвычайных обстоятельств, если Украине потребуется принять у себя польских беженцев.

Фактически законопроект Зеленского является «зеркальным» по отношению к аналогичному закону уже действующему в Польше в отношении украинцев и усиливает сближение обществ двух стран, привязывая Украину к восточной орбите ЕС в рамках заявленного курса на вступление в Евросоюз.