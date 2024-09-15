Стали известны потери от удара по кораблю в Севастополе

Виктор Орлов.  
15.09.2024 17:21
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Дзен, Калининград, Крым, Россия, Спецоперация


В городе Балтийск Калининградской области накануне был открыт памятный знак погибшим морякам экипажа БДК «Минск». Этот корабль Балтийского флота во время прохождения ремонта в доке в Севастополе подвергся ракетному удару в сентябре прошлого года. О потерях личного состава тогда официально не сообщалось, однако, судя по снимкам с церемонии, погибшими числятся 18 военнослужащих.

Напомним, что одновременно с «Минском» удар британскими ракетами Storm Shadow был нанесён и по подлодке «Ростов-на-Дону». Недавно сообщалось о завершении её докового ремонта – вопреки прогнозам, врагу не удалось полностью уничтожить субмарину.


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