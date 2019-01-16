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Стали известны расценки на получение статуса инвалида АТО
Из-за коррупции в соответствующих комиссиях украинские боевики из числа участников карательной операции в Донбассе не могут получить группу инвалидности.
Об этом во время сегодняшнего заседания Верховной рады рассказала депутат Оксана Корчинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наши герои не могут законно получить группу инвалидности! Петр Олексюк, герой, десантник, тяжело раненый два года назад остался без стопы, до сих пор на костылях”, – сказала Корчинская.
По ее словам, центральная медицинская комиссия в лице майора Наумова просила от боевика полторы тысячи долларов за третью группу инвалидности.
“К сожалению, когда были обыски, у майора Наумова на рабочем месте и дома, были найдены 37 текущих дел наших героев, в каждом конверте из этих дел было от 700 до 4000 долларов. Вместо того это коррупционное панство предоставляло вторую группу инвалидности при защите отечества бывшим работникам ГАИ, которые находятся между Запорожской и Донецкой областью. Вместо того бывший начальник днепропетровского госпиталя получил третью группу от государства и 440 тысяч гривен от минобороны за то, что, исполняя обязанности, случайно стукнулся об лестницу.
Вместо того действующий начальник запорожского госпиталя получила вторую группу при защите отечества, находясь в Запорожской области, и от минобороны 530 тысяч долларов за болезни, полученные в Запорожской области. Как можно расценивать уважение к нашим героям, когда ежедневно военные врачебные комиссии и МСЕКи занимаются коррупцией?» – заявила депутат.
Метки: ВСУ, инвалиды АТО, конфликт в Донбассе, Оксана Корчинская
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