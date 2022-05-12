Стали известны размеры коррупционной кормушки окружения Зеленского на украинской таможне

12.05.2022  08:50 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Дзен, Компромат, Коррупция, Спецслужбы, Таможня, Украина, Экономика
Новости Украины

Окружение главы киевского режима Владимира Зеленского продолжает грабить народ Украины воруя ежемесячно сотни миллионов долларов из бюджета страны.

Такие данные обнародовал перешедший на сторону России и попросивший политического убежища в РФ украинский нардеп Илья Кива со ссылкой на собственные источники в украинском МВД и таможенной службе, оставшиеся у него еще со времен работы в правоохранительной системе Незалежной.


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По информации Кивы, теневой заработок украинской таможни во время боевых действий превышает 10 млн долларов в месяц.

Также Кива публикует документ – справку с данными о том, какие объемы поборов собирают сегодня украинские таможенники на разных участках границы и кто стоял за назначением тех или иных высокопоситавленных взяточников.

«Речь идет о миллионах долларов «сборов» в месяц, общая «кормовая база» – порядка 120 млн долларов в год», – утверждает Илья Кива.

В частности, в справке, обнародованной Кивой упоминаются такие «кураторы» теневых таможенных потоков на Украине:

– Вячеслав Демченко – и. о. главы таможенной службы, его людьми называют начальников таможни в Ровно, на Волыни, в Одессе и Львове, а также в департаменте тарифов ГТС;

– Давид Арахамия – глава фракции «Слуга народа» и Александр Щуцкий – первый замглавы ГТС, контролируют / координируют руководителей таможни на Закарпатье, в Черновцах, в Николаеве, Сумах, а также в департаменте по борьбе с контрабандой ГТС.
В документе указаны также средние объемы поборов в различных таможенных зонах.

Например, в Ровно – «норма» составляет 5000 автомобилей по 70$ = 350 000 $ + другие товары = 150 000 $ Всего 500 000 $ в месяц. На Волыни и во Львове теневые сборы с польских бусов и товаров – по 1 млн долларов в месяц. На Закарпатье сборы за провоз табака в Венгрию, а также бусов и большегрузных автомобилей – $2-3 млн в месяц и так далее.

По данным Кивы, фактическими кураторами этого незаконного бизнеса сейчас остаются глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия и глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.

«Когда вы идиоты поймёте, что вас имеют как тупое стадо баранов и самое смешное, что имеют вас – клоуны, наркоманы и педерасты?! А у вас все Путин виноват…», – резюмирует украинский нардеп-беглец.

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