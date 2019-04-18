Стали известны варианты «озеленения» Верховной Рады

18.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Возможность роспуска Рады из абстрактно-гипотетической плоскости на этой неделе начала обсуждаться в Киеве всерьез, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Можно ли распустить Раду? Юридически безупречно нельзя. На это элементарно нет уже времени. О гибридных вариантах включающих судебные решения плюс принудительный диалог парламентариев с народов речь пока не идёт. Однако не имея поддержки в Раде президент Зеленский рискует сразу же оказаться в «положении хуже губернаторского». Поэтому наиболее вероятным рабочим сценарием станет «озеленение» Верховной Рады”, – пишет он на своей страничке в соцсети.

Понятно, – рассуждает политолог, – что молниеносного переформатирования Рады, как это произошло после избрания Януковича в 2010 году, в 2019 году ожидать не стоит. Однако ситуативная коалиция вполне может сложиться.

“Начинать президентство с конфликта с Радой Зеленский похоже не намерен. В пользу такого сценария, говорит его интервью РБК-Украина, где он назвал тех с кого он не видит своими партнёрами. Во-первых это Порошенко с его антирейтингом и коррупционным шлейфом. Во-вторых это Медведчук-Бойко. Последние вполне осознанно заняли пророссийскую оппозиционную нишу. И если на финише кампании командировка в Москву добавила Бойко 2-3% , то в стратегическом плане такое позиционирование обрекает на вечную оппозиционность и сводит к минимуму возможность вхождения в коалицию. Пророссийская ниша в украинской политике по прежнему остаётся токсичной”, – пишет Золотарев.

По его мнению, Зеленскому вряд ли удасться договориться с Тимошенко.

“Это само по себе непросто, К тому же, Юлия Владимировна уже начала подготовку к парламентсткой кампании. Делить же бремя ответственности за положение дел с новоизбранным президентом она не намерена”, – считает политолог.

Золотарев прогнозирует, что охотно пойдут навстречу Зеленскому депутатские группы «Видродження» и «Воля народа».

“Эти группы, включающие «мажоритарщиков», абсолютно прагматичны и не ограничены идеологическими условностями. Такой же прагматизм можно ожидать от ОппоБлока и Радикальной партии. Примерно половина фракции «Самопомощи» также готова подставить плечо новому президенту. И конечно же никто не отменял индивидуальной «сдачи в плен» и «тушкования» депутатов из БПП и Народного фронта”, – резюмирует Андрей Золотарев.

Напомним, в интервтю РБК-Украина Зеленский заявил, что после победы на выборах планирует принять закон об импичменте, а о роспуске Верховной Рады будет думать.

«Один из главных и первых законов, которое ждало общество 28 лет, и мне непонятно, почему его нет, во всем цивилизованном обществе есть закон об импичменте», — заявил Зеленский.

«Я сам иду навстречу. Не мне предлагают депутаты Верховной Рады или там какие-то отдельные чиновные мужи. Нет, я сам этого хочу. Почему? Потому что есть цивилизованный путь, как убрать человека, который, по мнению общества, стал недостаточно достойным их выбора», — добавил он.