26.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Доходы политиков, Политика, Украина
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Стали известны зарплаты окружения Зеленского

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании решил, что численность сотрудников по вопросам реформ в директорат Офиса президента Украины не может превышать 250 человек, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает Правительственный портал.

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Кроме того, Кабмин определил заработную плату в Офисе президента для топ-чиновников на том же уровне, что была в АП ранее.

Должностной оклад руководителя Офиса составит 18 тыс. грн, первого заместителя руководителя – 16 тыс. грн. и заместителей руководителей – 15 тыс. грн.

Для руководителя аппарата Офиса президента установлено стимулирующую выплату в размере 40,5 тыс. грн.

Напомним, ранее Зеленский утвердил положение об Офисе президента Украины.

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