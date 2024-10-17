«Стали слишком опасны»: НАТО может жестко демилитаризировать Украину

Вадим Москаленко.  
17.10.2024 15:20
  (Мск) , Киев
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Болгария, Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Украина


В случае вступления в НАТО Украину ждёт распил ВПК, роспуск большей части армии и роль охраны американских хозяев в разных уголках мира. Об этом в эфире канала «Политэксперт» заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Болгарскую армию, которой в социалистическом времени было 160 с чем-то тысяч штыков для того, чтобы вышли в НАТО, заставили нас сократить её до 26 тысяч формальных штыков. В том числе офисный планктон, генералитет, офицеры, секретарши.

26 тысяч, из которых настоящих штыков осталось от 2,5 до 5 тысяч, причем они обязательно занимаются внешними миссиями в Ираке, Афганистане, в других странах, где американцам нужно добывать свое добро путем вот этих туземных сил, которыми они пользуются, чтобы они охраняли американских солдат. Потому что американские солдаты там со статусом дипломата, за которых восточноевропейцы должны воевать.

Вот там воюют натовские болгарские солдаты, погибают, и возвращаются с окладом в разы меньше, чем британские, американские солдаты. Такое НАТО вам нужно? Нет» – сказал Пасков.

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В случае вступления в НАТО Украину ждёт распил ВПК, роспуск большей части армии и...
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«Кроме того, что сократили нашу армию, они поставили в качестве условия уничтожение и сокращение нашего ВПК. Американский посол лично присутствовал на распиле новых ракет и на распиле новых самолетов. И не только в Болгарии, в других странах тоже самое. То есть то вооруженное добро, которое останется на территории Украины на случай, если Украине удастся отбросить Россию, потом с этой украинской армией сделают то же самое. Причем, я думаю, что это сделают жестче, потому что они будут понимать, что эта армия, которая воевала, она более боеспособная, более опасная и нельзя ее оставлять такой. Господи, что такое вы там НАТО забыли? Что такое вы там НАТО нашли?» – подытожил политик.

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