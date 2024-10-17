«Стали слишком опасны»: НАТО может жестко демилитаризировать Украину

В случае вступления в НАТО Украину ждёт распил ВПК, роспуск большей части армии и роль охраны американских хозяев в разных уголках мира. Об этом в эфире канала «Политэксперт» заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Болгарскую армию, которой в социалистическом времени было 160 с чем-то тысяч штыков для того, чтобы вышли в НАТО, заставили нас сократить её до 26 тысяч формальных штыков. В том числе офисный планктон, генералитет, офицеры, секретарши.

26 тысяч, из которых настоящих штыков осталось от 2,5 до 5 тысяч, причем они обязательно занимаются внешними миссиями в Ираке, Афганистане, в других странах, где американцам нужно добывать свое добро путем вот этих туземных сил, которыми они пользуются, чтобы они охраняли американских солдат. Потому что американские солдаты там со статусом дипломата, за которых восточноевропейцы должны воевать.

Вот там воюют натовские болгарские солдаты, погибают, и возвращаются с окладом в разы меньше, чем британские, американские солдаты. Такое НАТО вам нужно? Нет» – сказал Пасков.