Сталин и еврейский вопрос: Разоблачение либеральной фальшивки

15.01.2020, Москва, Александр Ростовцев

Давно подмечено, что в среде российской либерды, вылупившейся из «внутренней эмиграции» насквозь прокуренных и пропахших дешёвым портвейном кухонь «шестидесятников», отношение к Сталину практически религиозное.

Не зная и не понимая логики принятия решений советским вождём в критический период существования нашей страны, либерда постоянно чего-то требует от Сталина, почитая его за всемогущего.

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Например, провести индустриализацию, кадровую и другие реформы, отменить Вторую мировую войну, спасти десятки миллионов жизней, желательно без жертв, легко и играючи, после чего незаметно самоликвидироваться, не оставив следа в истории, предварительно передав все достижения, лавры и власть в лапы «достойным людям страны», под которыми либерда во все времена подразумевала только себя любимую.

5 января в «Новой газете» была опубликована ещё одна либеральная претензия к Сталину Всемогущему публициста Павла Поляна с претенциозным заголовком «Переписка ценой в два миллиона жизней».

Публицист Полян, со всем пылом конъюнктурщика, скомпилировал и тиснул статеечку из собственных же публикаций 15-летней давности, выдавая за первосортный свежак давно известный историкам документ, якобы подтверждающий набирающую в последнее время обороты версию, будто Сталин накануне Великой Отечественной войны мог спасти миллионы евреев, оказавшихся в гитлеровской оккупации, но не захотел это сделать.

По сути, руководителя советского государства и организатора Победы либерда собирается выставить одним из главных виновников Холокоста.

В документе, а, точнее, записке начальника Переселенческого управления при Совете Народных Комиссаров СССР Чекменёва от 9 февраля 1940 года, направленной на имя главы МИД СССР Молотова, говорится о получении двух писем из Берлинского и Венского переселенческого бюро Третьего рейха с предложением о переселении еврейского населения Германии в советские Биробиджан и Западную Украину.

Чекменёв запрашивает дополнительных указаний у наркома Молотова, поскольку, по соглашению правительства СССР с Германией об эвакуации населения на территорию СССР, эвакуации подлежат русские, белорусы и украинцы. Сам Чекменёв полагает, что предложения германских переселенческих бюро неприемлемы.

И, собственно, всё. В записке нет никаких резолюций вышестоящих инстанций, никаких дополнительных разъяснений, однако Полян из этой бумажки делает далеко идущие выводы, что Сталин проигнорировал предложение гитлеровцев о переселении евреев в СССР, тем самым, отдав их нацистам на растерзание.

Мол, «германских евреев принять не можем – у нас своих предостаточно».

На статейки Поляна оперативно отреагировали историки из Института российской истории РАН, не оставившие камня на камне от «версии уважаемого исследователя».

Существует ответ историка, доктора исторических наук Геннадия Костырченко, данный Поляну ещё в 2006 году, указавшего на откровенные дыры в версии «Сталин наряду с нацистами несёт вину за Холокост».

В статье, вместо версий, приводятся конкретные исторические факты, свидетельствующие о том, что предвоенный СССР осенью 1939 года несколько месяцев держал открытыми границы с Польшей, благодаря чему в нашу страну въехало около 150 тысяч евреев, спасающихся от погромов и массовых расстрелов. А всего, с учётом Западных Украины и Белоруссии, а также Прибалтики, еврейское население СССР выросло в два раза, достигнув 5 миллионов человек, что во много раз превышает число евреев, получивших убежище в других странах, вместе взятых.

Чтобы не пересказывать содержание статьи Костырченко, с которой можно ознакомиться здесь, приведём для наглядности дополнительную информацию, совершенно не затронутую профессиональным историком и не очень афишируемую в наше время.

С 5-го по 16 июля 1938 года во французском курортном городке Эвиан-ле-Бен (или просто Эвиан) проходила международная конференция с участием 33 стран, на которой обсуждались проблемы беженцев, в том числе и евреев.

Собравшиеся (СССР и Чехословакия не принимали участия) ломали головы над задачкой, поставленной руководством гитлеровской Германии, куда и на какие средства переселять еврейских беженцев в обозримом будущем.

Несмотря на все старания нацистов, евреи Германии, Австрии и Чехословакии не торопились покидать рейх, и за период с 1933 по 1938 годы его территорию покинуло всего 137 тысяч человек. Столь низкие темпы оттока евреев доводили нацистское руководство буквально до бешенства, однако, стараясь выглядеть в глазах мировой общественности «цивилизованными людьми», гитлеровцы предлагали другим странам принять у себя беженцев или же предложить приемлемые варианты их расселения в недоразвитых районах планеты.

Еврейский мир воспринял конференцию с воодушевлением, однако среди лидеров «Джойнт» (Американский еврейский объединённый распределительный комитет) мероприятие энтузиазма не вызвало. «Джойнт» выразил готовность оказать помощь покидающим Третий рейх евреям, но только тем, кто готов был отправиться в Палестину.

Однако в самой Палестине, на тот момент британской колонии, дела с приёмом беженцев обстояли совсем неважно.

Представитель британского правительства на конференции заявил, что непосредственно на своей территории Великобритания не может разместить беженцев из-за перенаселенности и большого числа безработных. Он также полностью исключил Эрец-Исраэль как возможное место поселения еврейских беженцев. Чуть позже, впрочем, в Великобритании заявили о готовности разместить небольшое количество германских евреев в своих колониях в Восточной Африке. Но в тоже время британцы категорически отказались пересмотреть квоту на въезд евреев в Палестину, определённую в 75 тысяч человек в течение пятилетнего периода.

Ещё одна деталь: Лондон согласился прислать своего представителя в Эвиан только при условии, что вопрос об иммиграции в Палестину вообще не будет внесён в повестку дня. Британское правительство потребовало, чтобы на конференции рассматривался вопрос только о тех людях, кто уже покинул Германию, и чтобы в ходе дискуссий их нежные уши не травмировали упоминания об опасности, угрожающей евреям, не имеющим возможности выехать из некоторых стран.

Франция и Бельгия заявили, что они уже приняла максимальное число беженцев. «Мы вам не резиновые!». Нидерланды выразили готовность стать транзитным пунктом для евреев, направляющихся в другие страны. Австралия отказалась принимать беженцев из Европы под предлогом, что в стране нет конфликтов на национальной почве, и она не хочет их возникновения. Канада и ряд стран Латинской Америки заявили, что у них экономический кризис, безработица, и выбрасывать людей с корабля на улицу им не позволяет совесть.

Представитель США, открывая конференцию, сразу заявил, что его страна уже сделала все возможное, впустив в 1938 году почти 30 тысяч человек, полностью израсходовав въездную квоту для беженцев из Германии и Австрии.

На конференции в Эвиане отчётливо прозвучало явное нежелание всех стран-участников открыть свои границы перед евреями из Германии. Единственное государство – Доминиканская Республика – выразила готовность принять 100 тысяч еврейских беженцев, но после консультаций с американцами отозвала своё предложение.

Представители стран, обладающих огромными незаселенными территориями, Бразилии и Аргентины, в кулуарах признавались коллегам, что не имеют желания принимать у себя «человеческие отбросы» Европы.

Впрочем, чего ещё можно было ожидать от представителей стран, где правила военная хунта, по замашкам не сильно отличавшаяся от своих германских коллег?

Президент США Рузвельт, уже после конференции, сделал заявление о том, что его администрацией «не предусматривается ни пересмотра, ни увеличения квот иммиграции евреев в США». В Берлин из Эвиана была направлена телеграмма, где среди прочего жира было прописано и такое заявление: ни одна из 32 стран не оспаривает «право германского правительства на законодательные меры в отношении некоторых своих граждан».

В общем, истребляйте своих «унтерменшей» на здоровье, уважаемые германские партнёры!

Фарисейство, однако, на этом не закончилось. Уколы нечистой совести сформированную в Эвиане Комиссию по беженцам заставляли искать варианты спасения людей от нацистов один чудесатее другого.

Так, еврейских беженцев планировали разместить на филиппинском острове Минандао, затем – в Британской Гвинее, в пустынях Австралии и даже в Танганьике (Танзании) и Мадагаскаре.

Самый большим успехом Комитета стал пересмотр США въездных квот, благодаря которым в страну удалось въехать нескольким тысячам беженцев, решение правительства Австралии принять 15 тысяч человек в течение трёх лет, а также великодушное согласие некоторых стран Латинской Америки дать убежище небольшим группам германских евреев.

Таким образом, «мировое сообщество» вместо того, чтобы решать судьбы обречённых на уничтожение людей, 11 дней занималось словоблудием, стараясь спихнуть на других проблемы приёма еврейских беженцев, но при этом сохранить на лице выражение вселенской добродетели.

Теперь становится совершенно понятно, почему СССР не послал свою делегацию участвовать в этом театре лицемерия и абсурда. Наша страна и её руководство без всяких конференций и взятых на себя обязательств сделали всё для спасения от уничтожения и порабощения миллионов людей ещё до вступления в войну с гитлеровской Германией.

Уж если кому и следует называться «праведником мира» за спасённые еврейские жизни, так это советскому народу и его Красной Армии во главе с И.В. Сталиным в первую очередь.