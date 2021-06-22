22.06.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Идиотизм, История, Общество, Политика, Россия, Украина
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«Сталин собрал Украину, чтобы её уничтожить» – киевский историк

Новости УкраиныПосле Первой мировой войны за мир заплатили разделом Украины, а после Второй мировой –...

После Первой мировой войны за мир заплатили разделом Украины, а после Второй мировой – с теми же циничными целями Украину собрали.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила член-корреспондент, зав. отделом истории Украины 20-30-х гг. ХХ в. Института истории Украины НАН Лариса Якубова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как после Первой мировой войны за мир заплатили разделением Украины и растерзанием. И дискурсивно творили это растерзание, четвертование, как абсолютно нормальную историческую процедуру, так же, слепив её (Украину – ред.), после Второй мировой снова дискурсивно поменяли вектор и начали рассказывать, что это абсолютно нормально. Добавили в дискуссию нюанс, что Украина создана Сталиным. Хотя Сталин не так создавал Украину, а всячески пытался её уничтожить, но так и не уничтожил», – бредила Якубова.

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