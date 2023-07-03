«Сталина на них нет»: волонтер ВСУ жестко раскритиковал работу «Укроборонпрома»

Анатолий Лапин.  
03.07.2023 11:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина, Экономика


«Укроборонпром» – это бесполезная структура, которая никак не помогает армии, а ее теперь уже бывший руководитель Юрий Гусев был бы расстрелян по решению военного трибунала, если бы у власти был не президент Зеленский, а Иосиф Сталин.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военнослужащий, волонтер Юрий Касьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Укроборонпром» – это бесполезная структура, которая никак не помогает армии, а ее теперь уже...

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«Идет жестокая война. А что «Укроборонпром» под руководством Гусева? Я вам скажу: еще накануне войны он заявлял, что у нас будут производиться вертолеты Black Hawk или какие-то там в Одессе. Было сделано? Не было сделано. Что будут производиться танки «Оплот». Было сделано? Не было сделано. Что будут производиться ракеты «Гром», «Сапсан» – можно по-разному их называть, там экспортная версия, наша версия… По-моему, до весны обещал президент. Было сделано? Не было сделано.

Беспилотник на тысячу километров до Нового года – было сделано? Не было сделано. Якобы, был запущен где-то там на 2 мая. На 2 мая до Москвы долетели два беспилотника – явно это не Укрооборонпромовские, потому что у них там на тысячу километров, огромные. Маленькие были. Как там было у Жванецкого: «Маленький, но за три рубля». Ну явно не те, тоже не было сделано», – сказал волонтер.

По его словам, руководство «Укроборонпрома» полностью провалило все программы по вооружению ВСУ.

«То есть все было абсолютно провалено. Производство снарядов – 5 штук снарядов в день, когда расход 5 тысяч. Ну о чем мы говорим. Терпеть не могу сталинское время, сравнения какие-то, но в данном случае, если бы был Иосиф Виссарионович, он бы на этого Гусева просто пальцем показал и его тут же расстреляли бы», – заявил Касьянов.

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