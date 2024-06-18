Сталинград в Волчанске: Зеленский приказал выбить русских к саммиту НАТО

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Украина стянула все боеспособные части на Харьковское направление, чтобы выбить к границе российских военных и продемонстрировать успех накануне саммита НАТО, пишет военкор Марат Хайруллин.

«К 9 июля, а именно к началу саммита НАТО, у них задача добиться хоть каких-то результатов на поле боя. Понимая это, наши переходят к активной обороне и будут сжигать это их очередное контрнаступление», – указывает Хайруллин.

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Автор канала «Записки ветерана» констатирует: ВСУ отчасти удалось купировать дальнейшее продвижение ВС РФ в Харьковской области.

«Задачу максимум (взятие Волчанска и Липцов) мы пока не выполнили. Задача минимум выполнена – сковать группировку противника на Харьковском направлении боями, заставить противника стягивать резервы и войска с других направлений и минимизировать обстрелы Белгорода».

Наблюдатели сравнивают ситуацию в Волчанске со Сталинградом.

«Наши подразделения вклинились клином в Волчанск, из-за этого передовые отряды оказались с двух сторон под давлением противника. Противник пытается контратаковать, периодически подрезая этот клин, наши тоже контратакуют, отбивая позиции назад. Из-за этого часть домов оказывается за нами, часть за противником, буквально в шахматном порядке… Типичный Сталинград. Доходит до того, что в одном подъезде наши, в соседнем ВСУ», – рассказывает военкор Роман Сапоньков.

Параллели со Сталинградом проводит и военкор Юрий Котенок.

«В такой чересполосице не исключен «дружественный огонь» с обеих сторон, включая бомбометание. Ситуация в городе возвращает нас в Сталинград, только в меньших масштабах. К сожалению, потери велики».

При этом ВСУ не выглядят истощенными.

«На Харьковском направлении у противника нет дефицита ни в личном составе, ни в боеприпасах. Украинское командование перебросило сюда наиболее боеспособные подразделения и части, которые находились на других участках фронта. Проще говоря – всё лучшее, что на данный момент имеют», – обращает внимание военкор Евгений Поддубный.

Поставки с Запада по-прежнему продолжаются.

«Не стоит недооценивать потенциал ВСУ, он далеко не исчерпан. На сайте федерального правительства Германии можно посмотреть, что только за последние две недели немцы поставили Украине 10 танков Leopard 1, 20 БМП Marder, по 1 ЗРК IRIS-T SLS и 1 ЗРК IRIS-T SLS, 3 HIMARS, 21000 155-мм снарядов, 2 мостоукладчика, 7 инженерных машин и машин разграждения. Стоит отметить, что Германия, совместно с Данией, в общей сложности уже поставила на Украину 50 танков Leopard 1, но их применения на поле боя мы еще не видели. Даже если из них формируется спецрезерв – это значит освобождаются из резерва танки советского образца, которые кидают в бой», – поясняет обозреватель Юрий Баранчик.