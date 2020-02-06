Сталинизм – образец гуманизма в сравнении с постсоветским украиномором

06.02.2020, Киев, Игорь Петров

За годы независимости Украина потеряла больше людей, чем при сталинизме вместе с Великой Отечественной войной. На этом фоне все разговоры о «голодоморе» начала тридцатых годов – это цинизм.

Об этом в эфире канала PolitWera заявил эксперт по энергетике Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне «нравится» в плане цинизма ситуация, когда говорят о голодоморе (и с каждым годом количество, так сказать, «умерших» увеличивается), и не смотрят – а что же произошло за последние 15-20 лет, какое количество людей?

Мы начинали с 52 миллионов, сейчас, по неофициальным данным (по потреблению хлеба

и воды), это 32 миллиона человек.

То есть, 20 миллионов потеряли, больше чем в Великую отечественную войну. Вот где геноцид, вот где нужно поднимать вопросы. Нет, это как бы не к нам», – горько иронизирует эксперт.