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12.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Пропаганда, Сюжет дня, Украина

“Стальной кулак Порошенко”: Украина продемонстрировала боеготовность своих танков


Сегодня, 12 июня, была проведена проверка готовности подразделений одной из танковых бригад ВС Украины в составе Объединенных сил. Личный состав выполнял действия в различных формах и способах применения бригады.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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В итоге проверки было оценено, что личный состав танковой бригады готов к выполнению задач по назначению.

“Враг должен четко осознавать, что танковые подразделения из состава Объединенных сил способны выполнять поставленные перед ними боевые задачи во взаимодействии с подразделениями других видов родов войск”, – цитирует пресс-служба командующего ООС генерал-лейтенанта Сергея Наева.

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