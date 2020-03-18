18.03.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Общество, Политика, Россия, Скандал, Финансы, Экономика
Просмотров:

Стало известно, чего хотела Москва от закатившего скандал Лукашенко




Российская сторона на переговорах с Белоруссией предлагала создать 12 наднациональных органов. Это и было содержанием 31-й дорожной карты по интеграции, которую президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался подписывать.

Об этом пишет сегодня РБК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов. В их числе — единый эмиссионный центр, подразумевающий введение единой валюты, счетная палата и суд Союзного государства, единый таможенный орган, единый орган по учету собственности Союзного государства, единые налоговый и антимонопольный органы, а также единые регуляторы по следующим направлениям: в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства, связи плюс регулятор объединенных рынков газа, нефти и электроэнергии», – говорится в статье.

В документе также якобы шла речь о разработке «дорожных карт», касающихся совместной стратегии России и Белоруссии в сфере обороны, создания общих банков данных правоохранительных органов, унификации законодательства, регулирующего деятельность правоохранительных структур и спецслужб.

Отметим, что все это было отражено еще в Союзном договоре, подписанным Александром Лукашенко и Борисом Ельциным еще в 1996 году.

В декабре 2019 года Лукашенко заявил, что подпишет 31-ю карту, если люди изберут его президентом. В этом году он баллотируется на шестой срок.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть