Стало известно, чего хотела Москва от закатившего скандал Лукашенко

18.03.2020, Москва, Елена Острякова

Российская сторона на переговорах с Белоруссией предлагала создать 12 наднациональных органов. Это и было содержанием 31-й дорожной карты по интеграции, которую президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался подписывать.

Об этом пишет сегодня РБК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов. В их числе — единый эмиссионный центр, подразумевающий введение единой валюты, счетная палата и суд Союзного государства, единый таможенный орган, единый орган по учету собственности Союзного государства, единые налоговый и антимонопольный органы, а также единые регуляторы по следующим направлениям: в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства, связи плюс регулятор объединенных рынков газа, нефти и электроэнергии», – говорится в статье.

В документе также якобы шла речь о разработке «дорожных карт», касающихся совместной стратегии России и Белоруссии в сфере обороны, создания общих банков данных правоохранительных органов, унификации законодательства, регулирующего деятельность правоохранительных структур и спецслужб.

Отметим, что все это было отражено еще в Союзном договоре, подписанным Александром Лукашенко и Борисом Ельциным еще в 1996 году.

В декабре 2019 года Лукашенко заявил, что подпишет 31-ю карту, если люди изберут его президентом. В этом году он баллотируется на шестой срок.