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Стало известно, чем Горловка так манит ВСУ
Обострение обстановки под Горловкой может быть связано с тем, что украинская армия предпринимает попытки отрезать Донецк от Луганска.
Об этом рассказывается в репортаже, подготовленном военкором Александром Сладковым, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вот объявление военного времени: согласно распоряжению комендатуры в связи с обострившейся обстановкой из-за обстрелов двери подъезда должны быть открыты, а домофоны – отключены», – акцентирует внимание Сладков на том, как живут мирные жители в прифронтовой Горловке.
Кроме того, ему удалось пообщаться с местным жителем Николаем Шелудько, которому за последнюю неделю снаряд дважды угодил в квартиру.
«Наши спасители, укропы, пан Порошенко», – не колеблясь, ответил пенсионер на вопрос военкора о том, кто же стреляет по городу.
Сладков также поговорил с главой ДНР Александром Захарченко, который объяснил, почему наиболее острая ситуация сложилась именно возле Горловки.
«Вероятнее всего противник собирается прощупывать разведкой боем наши слабые места. В принципе, если считать, что наступление будет разворачиваться успешно, то они могут разорвать наши коммуникации между Луганском и Донецком. Именно поэтому здесь всё и происходит. На сегодняшний момент у противника нет сил и возможностей наступать широким фронтом по всей нашей территории. Они могут только точечно собрать какие-то подразделения и атаковать. Вероятнее всего – Светлодарская дуга, Донецк либо Докучаевск», – пояснил глава республики.
Кроме того, он дал ответ на звучащие из Киева заявления, что в случае занятия ВСУ высот вокруг Горловки военные ДНР разбегутся.
«Это просто хотелки больших генералов Украины, которые кричат, что они могут нас за два часа уничтожить, разорвать. Потому – вперед и с песней, ребята. Наступаем, получаем как положено, вам не привыкать», – заявил Захарченко.
Метки: Александр Захарченко, ВСУ, Горловка, конфликт в Донбассе
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