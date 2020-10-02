Стало известно, чем заплатила Украина за помощь Турции при захвате граждан РФ в Минске

02.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Спецоперация Киева по задержанию граждан России в Минске была подготовлена и проводилась совместно украинскими, американскими и турецкими спецслужбами.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил администратор сайта украинских карателей «Миротворец» Мирослав Олешко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чтобы вы убедились, насколько врёт друг Зеленского Ермак – в сети появился документ уголовного дела организации захвата 28 российских террористов на борту турецкого самолёта. Судя по штампу, подготовленным пятым управлением департамента контрразведки СБУ.

Источники СМИ говорят, что это достоверная информация – это была совместная операция ГУР Министерства обороны, СБУ, а также спецслужб США и Турции.

Сотрудники ГУР Министерства обороны купили билеты для террористов, и знали, какой будет рассадка. Разведслужба Турции обеспечивала отправление в Минск самолёта с повышенной вместительностью и дополнительной защитой кабины пилотов», – сказал он.

Мирослав Олешко подчеркнул, что Турция помогала СБУ не просто так.

«В обмен на помощь Турции спецслужбы Украины оказали содействие в захвате турками в Одессе курда Исы Озера, который был объявлен в розыск в Турции. 11 сентября турки показали Озера в Стамбуле – он был вывезен из Украины без решения суда, хотя получил законный вид на жительство на Украине. Это само по себе незаконно и требует расследования, кто и почему принял такое решение», – добавил националист.

Он также рассказал, что часть экипажа самолёта была специально подготовлена к подобным операциям, а на борту под видом пассажиров находились владеющие рукопашным боем сотрудники СБУ. А дальше кому-то из пассажиров должно было бы стать «плохо», самолёт – сесть, а после этого последовало бы задержание граждан России.

Однако, по словам Мирослава Олешко, после «предательства» и передачи данных о спецоперации в Белоруссию, операция была сорвана.

«Таким образом, президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак, начальник Комитета по разведке Руслан Демченко сорвали хорошо подготовленную и продуманную ситуацию, которую Украина проводила совместно со спецслужбами стран НАТО», – резюмировал он, добавив, что «слуги народа» не хотят расследовать произошедшее.