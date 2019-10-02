Стало известно, что искала ГБР на Житомирском бронетанковом заводе

02.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Следственные действия на Житомирском бронетанковом заводе проводятся в рамках уголовного производства, открытого по факту присвоения бюджетных средств при закупке комплектующих к бронетанковой технике, передает кррреспонлент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции.

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“Сумма ущерба устанавливается”, – говорится в сообщении.

Так, обыски проводят сотрудники Национальной полиции Украины и Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в пгт. Киеве под процессуальным руководством Военной прокуратуры Центрального региона Украины, с участием спецподразделения КОРД.

Ранее сегодня ГБР сообщила о том, что на Житомирском бронетанковом заводе проходят обыски.