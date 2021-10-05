Стало известно, что нацарапает Саакашвили на тюремной ложке

05.10.2021 12:15 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, арестованный после нелегального проникновения в страну, напрасно наделся, что его защитит народ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Московский комсомолец».

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«Наверное, самым большим прозрением для Саакашвили стало то, как инертно «народ Грузии» отнесся к его аресту. Конечно, ЕНД в понедельник вывел какое-то количество своих сторонников к руставской тюрьме. Но это не идет ни в какое сравнение с теми массовыми уличными протестами, которые раньше вспыхивали в Грузии почти по любому поводу», – отмечается в статье.

Кроме того, газета задается вопрос, кто же выдал Саакашвили властям.

«Спецслужбы не уточняют, кто именно сообщил им о местонахождении экс-президента, но логика подсказывает, что это были какие-то обычные граждане, возможно, соседи. Увидели нового жильца с хорошо узнаваемой внешностью – и стукнули куда следует», – не исключает издание.

«Sic transit gloria mundi (так проходит мирская слава)… Эти слова Саакашвили, вероятно следовало бы нацарапать тюремной ложкой на стене камеры, в которой он будет отбывать заключение. Еще вчера он начинал войны, совершал революции и бросал вызов соседней могущественной северной державе. Теперь же он прибыл на родину в вентиляционной кабине трейлера, вместе с ящиками из-под зелени, водитель которого Элгуджа Цомая поселил его в своей квартире. Кстати, Цомая теперь обвиняется в «незаконной перевозке мигрантов». Ну вот во всей Грузии не нашлось человека, готового приютить экс-президента, кроме торговца зеленью?», – недоумевает автор.

«Саакашвили остался один. Он никому не нужен на родине, он всем мешает на Украине, где его явно воспринимают как «нагрузку», навязанную Зеленскому американцами. Теперь ему предстоят годы отсидки в грузинской тюрьме, по выходе из которой его уже никто не будет узнавать на улице», – прогнозирует газета.