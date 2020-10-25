Стало известно, что объединяет коммунистов, «Яблоко» и нацистов «Азова»

25.10.2020, Москва, Максим Карпенко, Сергей Рулёв

Владимир Ульянов-Ленин стал проповедовать сепаратистскую идею «права украинцев на самоопределение» после посещения Галичины, и в свое время комплиментарно отзывался об идеологе украинского интегрального национализма Дмитрии Донцове.

Об этом в Москве рассказали историки на презентации книги «Черное солнце Украины», посвященной нацбату «Азов», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В российской либеральной среде многие симпатизируют именно Украине, наследуя здесь ленинскую идею, что «Россия – тюрьма народов», что «была несправедливость», «должна быть построена демократия, свобода», «боролись со злом», – напомнил историк Сергей Григоров, представитель движения «Русские демократы».

«Владимир Ильич, мало кто знает, что он побывал в Галиции. И вот, до того, как он побывал в Галиции, он вообще украинской темой не интересовался – у него среди народов такой категории, как украинцы, не было. А потом он, так сказать, приобщился к украинскому Пьемонту, и в одной из публикаций прозвучало, что «великороссы – палачи украинского народа», – добавил бывший депутат Одесского горсовета историк Александр Васильев.

«Да, и отсюда возникает программная статья Владимира Ильича Ленина «О национальной гордости великороссов», на которой была выстроена вся национальная политика советской власти на территории России.

Советской власти нет, но эта вся национальная политика полностью унаследована либерально-демократическим движением России. Естественно, она союзниками видит (как и Ленин видел) украинское национальное движение – союзниками против Российской империи.

Когда всякие российские либералы дореволюционные ругали Донцова, который уже впал в украинский национализм, то Ленин говорил: «Прекратите травить этого прекрасного молодого украинского хлопца», «руки прочь от Дмитрия Донцова», – продолжил Григоров.

Сегодня такими же защитниками украинских нацистов выступают российские либералы.

«Борцы с Российской империей друг друга очень хорошо находят. Например, я в партии «Яблоко», которая провозглашает себя как главная политическая сила, которая борется с национализмом, с нацизмом и прочее, я находил большое количество людей, которые симпатизировали именно полку «Азов», атрибутируя его как настоящих патриотов Украины. И приводить им никакую другую аргументацию, что это именно неонацистское образование, невозможно совершенно. Могу назвать таких известных деятелей партии «Яблоко», как депутата Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, Александр Кобринский, Лев Маркович Шлосберг».

Спонсирующий акции либералов беглый олигарх Михаил Ходорковский на сцене Евромайдана

Многие боевики «Азова», воюющие под знаменами украинского нацизма, – этнические русские, напомнил историк.

«Кто такие эти представители полка «Азов»? Действительно, по происхождению русские люди. Но это те люди, которые называются словом «вырусь». Вырусь – это человек, по происхождению русский, по воспитанию русский, по своему первому сознанию он русский, но который предал свой народ и изменил свою национальную культурно-историческую идентичность», – сказал Григоров.

В целом, по словам Григорова, против русского имперского проекта сегодня действуют несколько аналогов Интернационала:

«Это свой Интернационал. То есть, это один из Интернационалов, который противостоит российскому государству. Это может быть либеральный Интернационал, который мы видим в виде Европейского союза, это может быть нацистский Интернационал, был Интернационал левый, и сейчас он тоже сохраняется. Они все противостоят либо национальным государствам, либо в данном случае традиционным сложившимся империям».