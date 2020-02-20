Стало известно, что Россия сделает с украинской подлодкой «Запорожье»

20.02.2020, Севастополь, Максим Карпенко

Украинская подводная лодка «Запорожье», оставшаяся в Крыму после 2014 года, может стать экспонатом в знаменитом музее «Холодной войны» в Балаклаве.

Об этом в эфире телеканала «Первый севастопольский» заявил директор Военно-исторического музея фортификационных сооружений, капитан 1-го ранга Юрий Тарариев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, в Севастополе осталась только одна старая советская подлодка, чьи размеры позволяют заходить в укрытие в Балаклавской бухте, ныне превращенное в музей.

«На сегодняшний день осталась только одна подлодка сохранившаяся 633-го проекта, которая ранее использовалась как плавучая зарядная станция. По ней принято решение командованием флота о передаче ее музею. Мы активно прорабатываем с тем, чтобы эту подводную лодку поставить в штольню и ее музиицировать.

Также в планах есть решение об еще одной подводной лодке, это 641-й чистый проект, которая ранее была при разделе советского Черноморского флота отдана Украине.

В Украине она практически не служила, потому что по техническому состоянию и подготовленности экипажа она один или два раза с помощью наших же подводников вышла, погрузилась… и после этого прочно стала у причала и стоит по сегодняшний день.

Она в хорошем состоянии. Технически в море она ходить уже не может, но здесь необходимо политическое решение, так как это имущество пока еще числится за Украиной. Когда вопрос этот окончательно решат, то мы с удовольствием ее заберем.

Внутрь она зайти по своим размерам не сможет, а на причале рядом мы ее поставим. Это будет украшением Балаклавской бухты и даст возможность нашим посетителям познакомиться с двумя проектами подводных лодок», – заявил Тарариев.

Кроме того, Черноморский флот решил передать сторожевой корабль «Сметливый» под создание первого в Севастополе плавучего музея. Ранее под эти цели планировалось использовать большой противолодочный корабль «Керчь», выполнявший в 90-е годы роль флагмана ЧФ, но от этой идеи отказались из-за дороговизны.

«Сегодня «Сметливый» полностью боеготовый корабль, все в нем целое и с точки зрения дальнейшей экспозиции, если делать музей, то минимум средств понадобится, чтобы сделать эту экспозицию. Это правильное решение. Почему с «Керчью» эта мысль не реализовалась, потому что, во-первых, корабль большой очень, достаточно много понадобилось бы средств, чтобы сделать на «Керчи» экспозицию музея», – заявил бывший командир «Сметливого» и «Керчи» Валерий Зубков.