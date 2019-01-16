Так вот что «раззадорило» Лукашенко: Не хочет переходить на российский рубль

16.01.2019, Москва, Максим Карпенко

Россия предложила Белоруссии в обмен на масштабную экономическую помощь реализовать пункты Союзного договора о введении единой валюты и налоговой политики.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Единая Конституция, суды и парламент пока что отложены на будущее, однако даже переход на российский рубль вызвал в Минске болезненную реакцию – Александр Лукашенко уже несколько дней озвучивает призывы к отстаиванию белорусской самостийности.

«Договор о создании Союзного государства, он открытый, имеется в доступе… В нем написано много чего из тех вещей, которые в то время объединили нас и побудили создать Союзное государство. Там предусмотрено было принятие и конституционного акта, и создание союзного парламента, и суда Союзного государства.

Это в то время было добровольно согласовано между Москвой и Минском. С течением времени стало понятно, что ни общей Конституции, ни общего парламента, ни общего суда пока, наверное, создать не представляется возможным. Но мы на этом совсем не настаиваем.

Мы говорили с нашими белорусскими коллегами в ходе последних контактов наших президентов, а их было три в декабре прошлого года, о тех положениях союзного договора, которые, в отличие от общей Конституции, парламента, суда, касаются предельно конкретных практических вещей в сфере экономики и торговли.

Имеется в виду предусмотренные в этом договоре действия по формированию единой денежной единицы, единой денежно-кредитной политики, налоговой политики. Это все вещи, которые напрямую связаны с экономическими и финансовыми отношениями в рамках Союзного государства», – заявил Лавров.