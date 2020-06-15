Стало известно, что удерживает Киев от начала наступления против ЛДНР

15.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов фактически признал отсутствие российских войск на Донбассе, а также рассказал, как пугает украинский Генштаб неизвестность относительно возможностей армии РФ.

Об этом Турчинов проговорился в ходе интервью украинской пропагандистке Янине Соколовой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для того, чтобы проводить наступательную операцию, надо иметь превосходящую силу над теми, кто тебе противостоит. Мы не можем оценить силы врага, потому что они, сожалению, безграничны.

То, что сейчас находится на Донбассе, – это пушечное мясо, их задача продержаться сутки в случае мощного наступления, – для того, чтобы дать возможность ввести основные силы и средства российской регулярной армии.

Вопрос: сколько дивизий, сколько армий бросит Путин на восточный фронт, вы можете дать ответ? К сожалению, такого ответа не может дать и Генштаб.

Поэтому масштабное наступление – это достаточно опасный шаг. У нас ещё нет оружия стратегического сдерживания, которым мы бы могли сказать: «Россия, подожди, мы сейчас с этим тут у себя разберёмся». Над этим надо работать», – рассказал Турчинов.