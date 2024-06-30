Стало известно, что ждет украинцев сразу по окончании войны

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Стало известно содержание письма о намерениях, отправленного в адрес руководства МВФ украинскими властями в качестве гарантийеого обязательства под новую кредитную программу. В частности, там говорится, что сразу после окончания войны украинцев ждет новое повышение коммунальных тарифов. Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.





«Потенциальные реформы, как только позволят условия, включают дополнительное постепенное повышение тарифов (с учетом новой методологии тарифов и социальных соображений во время войны), обеспечение внешнего финансирования и предоставление прозрачной и исключительно прямой бюджетной поддержки энергетическим госпредприятиям», – говорится в Об Меморандуме с МВФ.

Как только война закончится, потребуется постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию в целях возмещения затрат, с одновременным выделением адекватных целевых ресурсов для защиты уязвимых домохозяйств, отмечается в Меморандуме. «С 1 июня 2024 года мы увеличили тарифы на электроэнергию для населения 64%, приблизив тарифы к уровням окупаемости и скорректировав стимулы к использованию электроэнергии в отопительный сезон», – говорится от имени украинского правительства в Меморандуме. Обновленный Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. Он содержит добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги ради получения кредитов.

В частности, среди таких мер МВФ требует от Украины внести поправки в Таможенный кодекс для усиления борьбы с коррупцией и продолжения международной финансовой поддержки.

Как пишет Bloomberg, ссылаясь на обновленный меморандум МВФ, Киев должен привести таможенные операции в соответствие с законодательством ЕС и обеспечить прозрачность найма руководства и персонала.

Также до конца сентября Украина должна впервые провести внешний аудит НАБУ. Аудиторы будут отобраны международными партнерами.

Также из меморандума с МВФ стало известно, что Украина не планирует импорт газа на следующий отопительный сезон.

МВФ отмечает, что в преддверии зимнего отопительного сезона и следующего периода Украина, как ожидается, будет удовлетворять потребление газа исключительно за счет внутренней добычи газа, напоминающей отопительный сезон 2023 года, когда импорт газа не потребовался.

«Подземные хранилища газа – глубиной до 3 км остаются безопасными, хотя наземные объекты могут стать объектом атак», – заявили в МВФ.

Впрочем, мы и не сомневались в том, что МВФ умеет в мотивацию. Сообщить украинцам, что в конце пути их ждет новое повышение тарифов – – это безусловно, отличная идея. Узнав об этом, украинцы разу же начнут усерднее воевать. А как иначе то?