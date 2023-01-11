Стало известно, кто из украинцев устроил пир во время чумы в Куршавеле

Игорь Шкапа.  
11.01.2023 13:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1972
 
Дзен, Скандал, Украина


Стало известно, кто из украинцев устроил шикарную гулянку в Куршавеле, в то время, как большинство граждан страны терпят нужду и лишения.

Как выяснил киевский журналист Михаил Ткач, речь идет Карин Жосан и ее муже Сергее Ошеровском, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

Стало известно, кто из украинцев устроил шикарную гулянку в Куршавеле, в то время, как...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


При этом Жосан является обладательницей звания «Мисс Украина Вселенная»-2018, а ее муж разыскивается МВД Украины, утверждает Ткач, который видел Ошеровского некоторое время назад в Монако.

По словам журналиста, Ошеровский имеет отношение к так называемой бригаде «Потапов», которая обслуживает застройку депутат ВР Вадима Столара.

«Вадим Столар месяц назад посещал день рождения той же Жосан в российском ресторане Suvuroff в Дубае на пальме Джумейра. Еще раз. Мужчина в розыске громко гуляет в Куршавеле. И его жена публикует видео, как они демонстративно тратят деньги», – возмущается Ткач.

Негодуют и украинские пропагандистские паблики.

«Пока в Соледаре и Бахмуте ВСУ мужественно бьются с оккупантами, кто-то «мужественно» отдыхает на «широкую ногу», – комментирует ситуацию антироссийский пропагандистский тг-канал «Труха».

Как сообщал «ПолитНавигатор», парочка устроила гулянку в дорогущем ресторане «Багатель» в Куршавеле, причем под русофобскими лозунгами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть