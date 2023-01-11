Стало известно, кто из украинцев устроил пир во время чумы в Куршавеле

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Стало известно, кто из украинцев устроил шикарную гулянку в Куршавеле, в то время, как большинство граждан страны терпят нужду и лишения.

Как выяснил киевский журналист Михаил Ткач, речь идет Карин Жосан и ее муже Сергее Ошеровском, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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При этом Жосан является обладательницей звания «Мисс Украина Вселенная»-2018, а ее муж разыскивается МВД Украины, утверждает Ткач, который видел Ошеровского некоторое время назад в Монако.

По словам журналиста, Ошеровский имеет отношение к так называемой бригаде «Потапов», которая обслуживает застройку депутат ВР Вадима Столара.

«Вадим Столар месяц назад посещал день рождения той же Жосан в российском ресторане Suvuroff в Дубае на пальме Джумейра. Еще раз. Мужчина в розыске громко гуляет в Куршавеле. И его жена публикует видео, как они демонстративно тратят деньги», – возмущается Ткач.

Негодуют и украинские пропагандистские паблики.

«Пока в Соледаре и Бахмуте ВСУ мужественно бьются с оккупантами, кто-то «мужественно» отдыхает на «широкую ногу», – комментирует ситуацию антироссийский пропагандистский тг-канал «Труха».

Как сообщал «ПолитНавигатор», парочка устроила гулянку в дорогущем ресторане «Багатель» в Куршавеле, причем под русофобскими лозунгами.