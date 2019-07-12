Стало известно, как будут по-новому делить Украину

12.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

На Украине с новой моделью административно-территориального устройства вместо нынешних 468 районов будет сформировано 102, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает пресс-служба вице-премьер-министра Украины.

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“Сегодня впервые представляю модель идеальной европейской Украины с новой моделью административно-территориального устройства, в которой вместо 468 районов будет сформировано 102. Это 92 района, которые находятся на подконтрольной территории Украины и еще 10 – на временно оккупированной и в Крыму”, – процитировали в пресс-службе Зубко.

“Новый субрегиональный уровень позволит увеличить территории и количество их жителей до 150 тысяч, проживающих в районах. Это позволит сформировать качественные мощные команды, которые смогут координировать, управлять процессами и делегированными полномочиями от государства”, – указали в пресс-службе вице-премьера.

Кроме того, как отмечается, на Украине сформировано 924 ОТО (обьединенных территориальных общин), в которых проживает 70% украинцев. Эти общины уже работают по новой системе менеджмента и внедряют крайне необходимые реформы на местах: образования, здравоохранения в первичном звене, внедрения новых админуслуг, социальной защиты.