Стало известно, как два героя-железнодорожника спасли Крымский мост

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Двое железнодорожников спасли Крымский мост от глобальных разрушений после теракта 8 октября. В первые минуты после взрыва им удалось отцепить горящие цистерны и отвести локомотив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Машинист Юрий Квашнин и помощник машиниста Виктор Прошин вели товарный со станции Тамань-Пассажирская. Когда подходили к аркам Крымского моста, услышали хлопок со взрывом.

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«Сначала толком не поняли, что произошло – наш тепловоз аж «подпрыгнул», свет на мосту тут же погас. Выглянули в окно кабины и увидели, что горит цистерна в районе хвоста поезда. Надо было действовать. Если честно, в тот момент о себе вообще не думали, главное в голове – ликвидировать, потушить, не дать распространиться огню», – рассказал Квашнин.

Он остался в кабине, чтобы следить за приборами и управлять тормозами. Помощнику дал задание брать башмаки и зафиксировать цистерны как можно ближе к огню, чтобы отвести целые от эпицентра.

«Как можно ближе подбежал к огню, закрепил 34 вагона шестью тормозными башмаками. Несколько раз пришлось бегать, они всё-таки тяжелые. Побежал в голову поезда, и мы отправились. Все заняло 10 минут, но реально было страшно», – вспоминает Прошин.

Всего в поезде было 59 вагонов, удалось отцепить 25. Нужно было не только вывести уцелевшую часть поезда на безопасное расстояние, но и закрепить горящие цистерны с топливом, чтобы они не укатились с моста в направлении Тамани – это грозило ещё большими повреждениями.

Локомотивной бригаде оперативно удалось отцепить воспламенившиеся цистерны, а неповреждённый поезд вывести на станцию Керчь. Оба железнодорожника – жители Керчи. Оба более 15 лет работают на Крымской железной дороге. Квашнин начинал свой трудовой путь электромонтёром, в 2004 году получил удостоверение помощника машиниста тепловоза, в 2019 году стал машинистом. Прошин пришёл на железную дорогу в 2006 году. Пошёл по стопам отца, который всю жизнь работал машинистом.