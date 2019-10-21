Стало известно, как Гончарук на работе домогается мальчиков
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на работе развлекается тем, что сексуально домогается своих подчинённых мужского пола.
Об этом на своей странице в Facebook написал бывший боевик, экс-нардеп Верховной Рады Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Один мой знакомый устроил своего младшего сына, который недавно окончил ВУЗ, на работу в аппарат премьер-министра Алексея Гончарука.
Где-то на третий день приходит парень домой и говорит отцу:
– Я на работу больше не пойду.
– Почему?
– Не пойду, ни за какие деньги, ни в коем случае!
– И почему? Что случилось?
– И не пойду, и не спрашивай! (чуть не заплакал).
– И, что же в конце концов случилось? – говори немедленно, я же твой отец и это я тебя на такую престижную и перспективную работу устроил.
– Папа и не надо мне ни такой престиж, ни тем более перспективы.
– Да, что там случилось? Говори?
– Он ко мне приставал…
– Кто он?
– Кто, кто? Премьер…
– И как приставал?
– Как? как? Прямо приставал, добивался интимных отношений со мной.
Занавес», – написал Мосийчук.
Также одиозный националист подчеркнул, что действия Алексей Гончарука не только нарушают украинское и международное законодательство, но и уголовно наказуемы.
«Сразу скажу – мне безразлична сексуальная ориентация премьера. Ею пусть проникаются правые, которые приглашают это лицо на свои мероприятия и концерты. Меня же интересует, чтобы премьер работал в интересах Украины и украинцев, и не нарушал действующее законодательство.
И вот тут проблема. Действия премьер-министра по домогательствам к подчиненному, нарушают нормы международного права и подпадают под действие уголовного кодекса Украины. Сейчас убеждаю парня и родителей, дать публичные показания», – резюмировал экс-нардеп.
Спасибо!
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