Стало известно, как крымчане сегодня проголосовали бы на референдуме

14.03.2019, Симферополь, Олег Кравцов

Подавляющее большинство жителей Республики Крым (93%) положительно оценивают воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.

Об этом свидетельствует пресс-выпуск, который обнародовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Бесспорно положительно и скорее положительно воссоединение с Россией поддерживают в сумме 93% опрошенных.

При этом 72% участников опроса утверждают, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни и жизни их семьи. Положительные последствия жители Республики Крым видят прежде всего в улучшении жизни и материального положения (30%), обеспечении мира на территории Республики (20%). А для каждого десятого (10%) осуществилась мечта жить в России. Кроме того, 75% опрошенных довольны положением дел в республике.

В то же время лишь 7% респондентов считают, что воссоединение Крыма с Россией отрицательно сказалось на их жизни. Среди отрицательных последствий респонденты чаще называли рост цен (10% от всех опрошенных.

ВЦИОМ указывает, что на вопрос о позитивных/негативных последствиях отвечали все респонденты, в том числе и те, кто преимущественно заявил о положительных последствиях), еще 7% жалуются на потерю связи с родственниками, по 6% – на низкие зарплаты и бюрократию. О том, что воссоединение России и Крыма никак не сказалось на их жизни, говорят 15% жителей Республики Крым.

89% опрошенных заявили, что и при повторном голосовании на референдуме поддержали бы вхождение Крыма в состав Российской Федерации. Только 3% поддержали бы сохранение статуса Крыма как Автономной Республики в составе Украины. При этом 8% затруднились с ответом. Без учета затруднившихся показатель поддержки предложения о вхождения Крыма в состав РФ увеличивается до 96%, группа сторонников противоположного мнения – до 4%.

Напомним, что после государственного переворота 2014 года и свержения президента Виктора Януковича в Крыму прошел референдум, в ходе которого жители полуострова приняли решение выйти из состава Украины и присоединиться к РФ.