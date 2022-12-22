Стало известно, как найдут покупателей на 50 тысяч новых «Москвичей»

22.12.2022  09:55 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Дзен, Москва, Россия, Транспорт


Реанимированное производство легковых автомобилей под брендом «Москвич» найдёт рынок сбыта, уверены в мэрии российской столицы. Сейчас завод анонсировал старт продаж по цене от 1, 97 млн рублей.

«Многие мои знакомые, которые работают в правительстве Москвы, рассматривают кроссовер «Москвич» как машину для ежедневных рабочих поездок. С учетом сегодняшней ситуации на рынке мы думаем, что автомобиль будет востребован», – заверил газету «Коммерсант» вице-мэр Максим Ликсутов.

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Реанимированное производство легковых автомобилей под брендом «Москвич» найдёт рынок сбыта, уверены в мэрии российской...

По его мнению, «Москвичи» будут закупать фирмы каршеринга, а также для обновления парка такси – например, вместо устаревающих Huyndai.


«Только московским компаниям такси нужно примерно 50 тысяч автомобилей для обновления своих парков», – сказал чиновник.

Он сообщил, что в разработке еще одна модель «Москвича» – работающая на электричестве, и она уже должна быть полностью российская (нынешний кроссовер многие называют продуктом китайского автопрома со сборкой в РФ под другим брендом).

«Это будет новая российская платформа электромобиля, построенная из российских компонентов. Понятно, что, наверное, какая-то часть компонентов будет импортная, это нормально, потому что даже в Китае полной 100-процентной локализации нет. Но мы хотим к этому стремиться», – сказал вице-мэр.

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