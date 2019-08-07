Стало известно, как поделят депутатов Зеленского в Раде

07.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Фракция партии “Слуга народа” в Верховной Раде будет разделена на 15 групп для координации работы крупнейшей фракции, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра партии Евгения Кравчук.

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Она разъяснила ситуацию с тем, зачем главе будущей фракции 15 заместителей.

“Мы формируем группы во фракции, чтобы эффективно координировать ее работу, наладить внутреннюю коммуникацию. А еще благодаря этому мы сможем более слаженно и быстро нарабатывать позицию по общеполитических вопросов, организовывать региональные поездки наших депутатов, избранных по списку, обеспечивать работу членов фракции и, конечно же, обучение (мы же обещали, что этот процесс не будет останавливаться)”, – разъяснила Кравчук.

Каждая группа будет иметь своего координатора, который будет заместителем председателя фракции.

“15 заместителей – это не 15 “смотрящих”. Эти люди не будут руководить, а координировать работу. И группы мы формируем путем жеребьевки, а не на “клановой”, земляческой или другой подобной основе. Фракция, как и партия, построенная по сетевому принципу, мы имеем возможность собираться в различных форматах, чтобы сотрудничать и общаться для большей эффективности нашей работы”, – рассказала она.

Напомним, “Слуга народа” будет иметь в ВР нового созыва однопартийное большинство минимум в 254 депутата.