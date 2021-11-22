Стало известно, как Порошенко убедил Москву признать свою победу на выборах

Новости Украины

В начале протестов на юго-востоке Украины в 2014-м году не только многие политики, но и целые силовые ведомства, которые в тот момент еще находились под контролем «регионалов», были готовы не признать итоги госпереворота и ждали политической поддержки Москвы.

Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора». При этом, Москва, напомнил Царев, такого сигнала не дала, не стала мешать избранию президентом Петра Порошенко, а затем признала его победу легитимной.

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Интервью Олега Царева было записано политологом Олегом Бондаренко в рамках подготовки новой книги «Русская весна»: уроки и ошибки». Издание будет включать несколько десятков злободневных эссе и бесед с основными героями того времени.

Автор обещает, что, помимо Царева, возьмет интервью у Владислава Суркова и Алексея Чалого, Александра Бородая и Игоря Стрелкова, Сергея Аксенова и Сергея Меняйло, Николая Азарова, Дениса Пушилина, Юлии Чичериной и т.д.

«Ко мне постоянно обращались мои друзья и говорили: «Олег, областные управления СБУ – это все наши, армия вся наша, милиция ездила на Майдан, все понимают, что их будут снимать с должности»… И все очень хотели предпринимать какие-то действия, был общий запрос юго-востока о том, что «дайте команду, и мы не признаем Майдан». Не то, что дайте команду, а дайте сигнал о том, что мы политически поддержим. У нас достаточно всего своих – и силовых структур, и административных, а сигнала не было. Но сигнал мог быть… В какой-то момент времени было принято решение о том, что Россия Петра Порошенко поддерживает, не мешает ему избраться», – напомнил Царев.

Причину такого лояльного отношения Кремля к Порошенко экс-депутат видит в удивительной «гибкости» олигарха-кондитера. И в первый, и во второй Майдан Порошенко умудрялся до последнего лавировать между властью и мятежниками, уверяя и там, и там, будто бы «он свой».

«Петр Порошенко во время первого Майдана до последнего заходил к Кучме и подавал ему, что «я по вашему поручению нахожусь там», я вам прихожу, рассказываю все, что там происходит. Если бы Майдан не добился успеха, у Кучмы была бы стопроцентная уверенность в том, что Петя – наш человек. Точно такая же ситуация была у него с Януковичем… До последнего момента он заходил к Левочкину, к Клюеву, к Януковичу. У всех этих людей, да они понимали, что Петя – мерзавец, но, вроде как это «свой мерзавец», который расскажет все, что надо».

«Попытался успешно стать своим мерзавцем для Москвы?» – уточнил Олег Бондаренко причину, по которой Кремль признал победу Порошенко в 2014 году.

«Да. И не одного человека, даже не одно ведомство успешно убедил», – подчеркнул Царев.