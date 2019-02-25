Стало известно, как севастопольский «Беркут» прорывался домой из Киева

25.02.2019, Севастополь, Максим Карпенко

Севастопольский «Беркут» в феврале 2014 года использовал всю туалетную бумагу в здании администрации президента Украины на очистку автоматов от масла.

Об этом на пресс-конференции в Севастополе, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-командир севастопольского «Беркута» Сергей Колбин.

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Он подчеркнул, что в самые критические дни Евромайдана бойцам «Беркута» раздали автоматы Калашникова и боекомплект.

«Мы понимали, что мы не сможем уйти из администрации города Киева без оружия. И накануне ночью две «Газели» заехали на Банковую и привезли нам автоматы Калашникова. Одна газель была укомплектована автоматами, другая «Газель» была укомплектована боеприпасами. Тогда уже глаза у бойцов загорелись. Мы понимали, что можно отстоять свою честь, можно разговаривать на равных.

Ночь мы приводили это оружие к боевому состоянию, потому что оружие было на долгой консервации, все было в смазке, мазуте. А когда у тебя под рукой ничего нет, кроме дубинки, газового баллончика и щита, сделать это было сложно, поэтому практически вся туалетная бумага администрации президента пошла для того, чтобы вычистить это оружие», – заявил Колбин.

Он подчеркнул, что оружие севастопольский «Беркут» так и не применил, но на каждом блокпосту по пути из Киева домой националистов предупреждали, что в случае провокации из каждого окна автобуса силовиков будет открыт шквальный огонь.