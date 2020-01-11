Стало известно, как Тимошенко «стучала» Меркель на Порошенко

11.01.2020, Киев, Игорь Петров

Ради возможности отменить президентские выборы Петр Порошенко пошел на авантюру послав корабли в Керченский залив, в результате чего могли погибнуть украинские моряки. Его планы сорвала тогда Юлия Тимошенко, нажаловавшаяся канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил украинский журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я совершенно уверен, что он отправил моряков наших в Керченский залив с одной единственной целью – добиться их столкновения с россиянами и ввести военное положение на 60 суток, которое бы не дало провести выборы, которые он заведомо проигрывал.

Он собирался уже ввести военное положение на 60 суток, все было для этого готово. В последний момент, насколько я знаю, Юлия Тимошенко дозвонилась до Ангелы Меркель, и Ангела Меркель в ультимативной форме сказала Порошенко, что если он это сделает, то он может забыть обо всех своих западных партнерах.

В результате был принят компромиссный вариант, было введено военное положение на 30 суток, что не давало возможности отменить выборы ,если бы не было продления военного положения.

Но при том, что было введено военное положение на 30 суток, страна должна была перейти на режим военного положения, но никто не перешел на режим военного положения. Это был блеф, это была чистая фикция, когда утопающий хватался за соломинку. Это было отвратительно для граждан Украины.

Мало того, он же моряков послал на гибель, фактически потому, что там могло произойти все что угодно. Путин этого шага не понял, и их отношения подошли к концу, и Путин перестал брать трубку у Порошенко именно после ситуации в Керченском проливе.

Порошенко неоднократно пытался дозвониться, даже просил через посредника, Лукашенко, поучаствовать в том, чтобы наладить отношения с Путиным, но ничего не удалось. Путин больше не хотел его слышать», – сказал Гордон.