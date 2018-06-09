09.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Стало известно, как Украина потеряет свою государственность

Украина разрушит свою государственность сама, а не потеряет ее в результате «российской агрессии». Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил политолог Ростислав Ищенко, комментируя слова президента РФ Владимира Путина.

«Если Украине говорят, что у нее будут проблемы с государственностью, это вовсе не значит, что их будет устраивать Россия. Там внутренних поводов для этих проблем более, чем достаточно», – сказал Ищенко.

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Он полагает, что нападение ВСУ на Донбасс приведет к печальным последствиям.

«Победить его украинская армия не сможет. Будет очередной разгром и потеря территорий. И это при том, что в Киеве все и так, как пауки в банке и думают, как друг друга придушить. Активизация внутренних противоречий в государстве, которое не имеет экономики и на улицах которого стреляют, превратит страну в Сомали», – сказал Ищенко.

Как ранее сообщал «Политнавигатор», президент РФ Владимир Путин во время «Прямой линии» заявил, что попытка наступления ВСУ на Донбассе будет иметь самые тяжелые последствия для государственности Украины.