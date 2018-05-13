13.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Стало известно, как украинцы устроили побег жены Дудаева из-под домашнего ареста

Украинцы помогали похитить жену лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева из-под ареста после убийства самого генерала. Российскими спецслужбами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Об этом украинский писатель Василий Шкляр рассказал в студии телеканала «Эспрессо», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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С его слов, когда он работал пресс- Украинской республиканской партии, то именно её сторонникам была поставлена миссия устроить побег из-под ареста жене генерала Джохара Дудаева.

«В то время выпала одна миссия, которой занимались украинцы, когда Аллу Дудаеву после гибели Джохара Дудаева. Это был генерал, и хочется верить, что герои не умирают, хочется верить, что он где-то там живой, потому что смерть там была такая не простая. Москали арестовали в особняке Аллу Дудаеву, Ельцин хотел её как-то использовать на выборах. Их арестовали вместе с охранником Мусой. Его отправили в Лефортово, а Алла была в плену, в таком мягком. Именно украинцы её оттуда похитили», – вспомнил писатель.

Как рассказал Шкляр, украинцы устроили драку, чем привлекли внимание охраны, а в это время сторонники Дудаева освободили Аллу Дудаеву и отвезли ее на западную Украину, где она скрывалась от российских спецслужб.

Отметим, что эта история стала основой для книги Шкляра «Элементал».

Василь Шкляр – один из самых тиражных украинских писателей, по убеждениям ультраправый, автор мистико-приключенческой повести «Ключ», а также романов «Черное солнце» и «Черный ворон», героизирующих петлюровских атаманов Черного Яра и современных ультраправых боевиков «Азова».