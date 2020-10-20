Стало известно, как Запад шантажирует Зеленского

20.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Британская разведка пригласила президента Украины Владимира Зеленского к себе, чтобы показать компромат и напомнить, что ему нужно слушаться указаний Запада.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вполне имею право предположить, что в ходе визита Зеленского в МИ-6 ему рассказали о том, что у них есть информация, которая может дискредитировать украинского президента так, что ему придётся уходить в отставку. И чтобы они этого не делали, ему нужно делать то-то и то-то.

Почему не предположить такое? Почему он туда пошёл, да ещё и в узком кругу? Потому что ему явно дали понять, что нельзя приходить с командой, и он там был только с другом детства Бакановым. Он понимает, что воевать за Украину никто не будет, а цель – выполнять те поручения, которые он получает от американского посольства», – отметил Погребинский.

В свою очередь историк и политолог Владимир Корнилов напомнил, как в посольстве США Владимиру Зеленскому запретили покупать российскую вакцину, несмотря даже на то, что от этого зависят жизни украинских граждан.

«Сам факт этой унизительной для Украины подачи, когда в соцсетях посольство США пишет: «Не будет Украина покупать российскую вакцину». Это, обратите внимание, преподносится под хештегом «партнёрство США-Украина». Вдумайтесь, они не предлагают свои вакцины, и смею вас заверить, что не предложат, а бесплатно уж тем более.

Партнёрство не в том, чтобы предоставить народу Украины что-то, чтобы спасти людей от гибели, а в том, чтобы запретить украинцам спасаться от этой страшной болезни. Потому что им всё равно, что будет с украинцами.

Но нам не всё равно, потому что для нас украинцы, несмотря ни на что, всё-таки не чужие люди. Мы действительно переживаем за ту ситуацию, которая складывается на Украине, и она потенциально опасна и для нас, поскольку это соседняя страна. Но для американцев: «Путь все там передохнут, но главное, чтобы не купили российскую вакцину», – резюмировал политолог.