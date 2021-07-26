Стало известно, как зверствовал КГБ Лукашенко в отношении белорусских ополченцев ЛДНР

26.07.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Инициатором массовых арестов и осуждения белорусов, сражавшихся на стороне ЛДНР, был нынешний глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко.

Об этом говорится в «расследовании» организации Bypol, объединяющих изменивших присяге и бежавших из Белоруссии силовиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В начале войны в Донбассе начальник третьего управления ГУБПИК Михаил Бедункевич и начальник главка Николай Карпенков, придерживающиеся пророссийских взглядов, предложили создать управление по противодействию экстремизму для борьбы с футбольными фанатами и бойцами украинских карательных батальонов.

«Карпенков и Бедункевич настаивали, что угрозу несут только те граждане, которые воюют за Украину. Стоит отдать должное на тот момент зампреду КГБ, ныне главе администрации Лукашенко Игорю Сергеенко, который на совместном закрытом совещании публично осек Карпенкова и постановил, что если уж бороться, то и с теми, и с другими», – говорится в «расследовании» Bypol.

На тот момент четвертый главк КГБ уже обладал списком 734 белорусов, уехавших на Донбасс, но абсолютное большинство из них воевали на стороне ЛДНР. Большинство ополченцев и не думали скрывать свою причастность к конфликту. Более тот, они гордились этим. Новой белорусской силовой структуре пришлось их арестовывать и отдавать под суд.

Начиная с 2015 года ежегодно возбуждалось порядка 10 уголовных дел. В 2017 году возбуждено 10 уголовных дел в отношении 7 ополченцев, в 2018 году – 13 уголовных дел в отношении 11 человек. Белорусские добровольцы Донбасса были вынуждены скрываться в России и ЛДНР.

В КГБ старательно фиксировали в уголовных делах показания задержанных о якобы причастности армии России к войне на Донбассе.

Bypol выложил в интернет таблицу с именами 140 ополченцев с белорусским гражданством. Этот секретный документ по ошибке разместил в открытом доступе внутренней сети МВД начальник третьего отдела третьего управления ГУБОПИК Игорь Луневич. Беглые предатели «отблагодарили» его за это, опубликовав его личные данные.