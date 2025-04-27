Стало известно, какие экономические «плюшки» сулят Штаты России за согласие на перемирие

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Bloomberg пишет, что по итогам возможного мирного урегулирования украинского конфликта американские компании начнут играть важную роль в поставках нефти, газа и электроэнергии из России и Украины.

«Администрация Дональда Трампа рассматривает сотрудничество в российском энергетическом секторе как ключевой элемент мирного урегулирования по Украине, сообщили источники. Если обсуждаемые соглашения будут реализованы, то американские компании станут играть важную роль в поставках газа, нефти и электроэнергии из России и Украины, в том числе в Европу», – говорится в публикации.

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Отмечается, что в качестве вариантов партнерства между США и Россией в рамках мирного урегулирования рассматриваются совместные проекты в Арктике, а также в добыче нефти, газа и редкоземельных минералов.

Bloomberg ссылается на опубликованный накануне агентством Reuters и якобы уже согласованный с Москвой в ходе последнего визита Уиткоффа план администрации Трампа, где среди прочего есть пункт о «российско-американском экономическом сотрудничестве в области энергетики и других промышленных секторов».

По словам источников Bloomberg, США рассматривают экономические стимулы как ключевой элемент убеждения Владимира Путина в необходимости мирного соглашения. Публикация Трампа в соцсети Truth Social 20 апреля это подтверждает. Тогда американский президент написал, что, если Россия и Украина достигнут соглашения, «ТОГДА ОНИ НАЧНУТ ВЕСТИ БОЛЬШОЙ БИЗНЕС С СОЕДИНЕННЫМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ» (выделено капслоком самим Трампом).

Как рассказали Bloomberg собеседники в Москве, работающие над предложениями Штатов, Россия составляет список проектов и активов, которые могут заинтересовать инвесторов из США. Идеи якобы собирает глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который стал одним из ключевых переговорщиков на переговорах с США.

«Обе стороны сейчас не обсуждают планы напрямую», – говорят источники агентства.

Также США и Россия, по данным Bloomberg, обсуждали варианты участия американских инвесторов в производственных и транспортных активах, которые могли бы восстановить часть российского экспорта энергоносителей в Европу. В том числе чиновники Белого дома неофициально изучали возможность работы с Россией по возобновлению поставок природного газа в Европу, которые были остановлены Украиной в этом году, сообщили два собеседника.

Еще в марте США выразили заинтересованность в работе с Россией над проектами в Арктике и сотрудничестве с «Газпромом». А на уходящей неделе Белый дом заявил, что обсуждает снятие санкций с газопровода «Северный поток-2».

В своем свежем интервью французским СМИ на этой неделе, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, положительно прокомментировал информацию агентства Reuters, что в проекте соглашения о редкоземельных металлах США потребовали от Украины контроля над газовой сетью Газпрома, которая связывает Россию с Европой:

«Если новый владелец этой инфраструктуры выразит готовность подписать контракт с Газпромом — почему бы и нет? Это чисто коммерческий вопрос, мы никогда не политизировали его. Газпром, конечно, обсудит это. Мы готовы торговать газом и знаем, что некоторые страны Европы хотят продолжать его покупать. Всё будет решаться на коммерческой основе», – отметил он.

Со ссылкой на топ-менеджера «одной из государственных структур, работающих с «Газпромом» и «Роснефтью», Bloomberg утверждает, что продажа долей в энергетических проектах или компаниях предпочтительна американским бизнесменам, близким к Трампу, поскольку это может облегчить торговлю и трансграничные платежи.

Одним из проектов, в которых приветствовалось бы участие США, может стать разработка месторождения Томтор в Якутии, сказал Bloomberg один из источников, близких к российскому правительству. Одно из крупнейших в мире месторождений по редкоземельным металлам, в частности по ниобию, принадлежит совместному предприятию ICT Group Александра Несиса и «РТ-Глобальные ресурсы» «Ростеха».

Разработка была приостановлена после начала СВО, поскольку санкции препятствовали доступу к необходимым технологиям. По словам человека, знакомого с ситуацией, участие США в проекте может помочь решить проблему с санкциями.

В обнародованном накануне мирном плане также говорится предложенном Штатами способе решения проблемы ЗАЭС. Формально ее вернут под украинскую юрисдикцию, однако фактически управлять станцией будут менеджеры из США, а вырабатываемая электроэнергия должна будет поставляться как в Россию, так и на Украину.

Таким образом, предлагается обеспечить работу станции, которая сейчас, по сути, прекратила выработку генерации в связи с боевыми действиями и постоянными провокациями.