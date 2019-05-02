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02.05.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Украина, Экономика
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Стало известно, какие перестановки в Кабмине планирует Зеленский

Вновь избранный президент Украины Владимир Зеленский планирует заменить своими людьми министров ЖКХ, энергетики и экономики.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня есть информация, что сейчас в команде Зеленского рассматривают ротацию Кабинета министров. Не всего, а только некоторых. Под эту ротацию попадают министр ЖКХ Зубко, что очень правильно в данной ситуации. Также министр энергетики Насалик, министр экономики, «руководство «Нафтогаза». Если эта информация подтверждается, то это абсолютно правильные шаги», – сказал Карасев.

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