Стало известно, какие провокации готовят иноагенты на выборах в Госдуму

15.09.2021 18:14 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Накануне выборов в России иностранные агенты готовят активистов для массовых провокаций на избирательных участках, которые в будущем позволят дискредитировать их результаты.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский телеведущий Владимир Соловьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Внутри России идёт массированная подготовка к выборам среди иноагентов, некий «Голос» даёт установку раскручивать до скандалов даже самые мелкие нарушения», – сказал ведущий.

В подтверждение своих слов он показал зрителям видеозапись из Санкт-Петербурга, на которой один из иноагентов объясняет «оппозиционерам», как добиться «нелегитимности выборов». Из-за ожидаемого снижения количества нарушений иноагенты изменят тактику – они будут сознательно устраивать провокации и создавать искусственные нарушения.

«Это иностранный агент «Голос», там не сложно узнать людей, которые относятся к небезызвестной партии «Яблоко», которая тоже уже иностранный агент», – объяснил Соловьёв.

В свою очередь, российский политолог Дмитрий Куликов, объяснил цели, которые преследуют представители Запада через иностранных агентов в России.

«Демократия в опасности, потому что нарушений стало меньше. Непонятно как дальше продвигать демократию, если нарушений меньше», – иронизирует политолог.

Также он напомнил о принятом в Европарламенте «Проекте рекомендаций», призванным дискредитировать выборы в Госдуму.

«Главная цель формулируется очень просто – дискредитация выборов, а значит дискредитация органов власти в нашей стране. Я бы попросил народ России прочесть, это же есть в интернете, эту бумагу от Европарламента. Там, между прочим, народ России, чтобы ты знал, вот это сборище людей в Европарламенте всё делает от вашего имени. Там это прямо декларировано – всё, что мы делаем, делается в пользу и в интересах народа России. Мы, мы очень встревожены и переживаем как там народ России, главная наша задача освободить народ России от той власти, которая есть в Российском государстве. Этому все цели и устремления демократически преданных парламентариев Европарламента. Они кушать не могут, только думают, как помочь народу России, второе, для того чтобы помочь, как его освободить от власти и от его государства», – возмущался политолог.

Дмитрий Куликов порекомендовал опубликовать и широко распространить этот «проект рекомендаций» от Европарламента, чтобы каждый россиянин понимал, что ему уготовано.

«Там, в частности, сказано, что «мы не признаём поправки в Конституцию, мы не признаём отношения с Белоруссией и должны быть отдельные санкции за то, что поддерживаем Белоруссию и белорусский народ, и власть Лукашенко». Там за то, что мы смеем голосовать за Путина, потому что он же выбран, а там, что – нет. И что настоящий народ России – это те, кого поддерживает ЕС, то есть те, кто жил на деньги ЕС и сбежали в ЕС», – добавил Соловьёв.